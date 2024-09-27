Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητά την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινής αδείας (13ος και 14ος μισθός) στον δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό έστειλε σχετικό έγγραφο στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αντιπροέδρου της Ένωσης, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, με τον διευθυντή του γραφείου του υφυπουργού Οικονομικών για το εν λόγω ζήτημα.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θέτει πλέον επίσημα ζήτημα επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Το αίτημα υποβλήθηκε σήμερα εγγράφως στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ενώ χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αντιπροέδρου της Ένωσης, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, με τον διευθυντή του γραφείου του υφυπουργού για το ζήτημα αυτό.

Η Ένωση θεωρεί ότι ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή εποχή».

Ο θεσμός των δώρων, που εξακολουθεί να ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να παραμείνει ζωντανός και στον δημόσιο.

Αντικατοπτρίζει υπερεκατονταετείς αγώνες και κατακτήσεις των εργαζομένων που δόθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

Το αίτημά μας είναι δίκαιο και απαιτείται μια ευρύτερη κοινωνική στήριξή του.

Η Ένωση ζήτησε εκ νέου συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό».

Πηγή: skai.gr

