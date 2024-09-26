Πέντε τουλάχιστον άτομα νεαρής ηλικίας διακομίσθηκαν με τραύματα στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα μετά από συμπλοκές και επεισόδια που σημειώθηκαν στο χώρο του Γυμνασίου Ελεούσας, στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον εξωτερικό χώρο του σχολείου ήταν συγκεντρωμένα 40 με 50 άτομα. Στις εννέα το βράδυ περίπου και άγνωστο για ποιο λόγο άρχισε συμπλοκή με την εμπλοκή και ενήλικου.

Από τις συμπλοκές υπήρξαν πέντε τραυματισμοί στη θέα των οποίων κάποιοι εγκατέλειψαν το χώρο και τράπηκαν σε φυγή.

Στο χώρο κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους πέντε νεαρούς στο νοσοκομείο, ενώ έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Τα άτομα ανάμεσά τους και ανήλικα φέρουν τραύματα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδηρολοστό.

Ήδη έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές στο Αστυνομικό Μέγαρο ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

