Συναγερμός σήμανε για έκρηξη στις Αρχές για έκρηξη που σημειώθηκε μέσα σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν την απογείωσή του αεροπλάνου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Αγγλία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προήλθε από ηλεκτρονικές συσκευές (power bank και ηλεκτρονικό τσιγάρο) που βρίσκονταν στο τσαντάκι μιας επιβάτιδας το οποίο βρισκόταν στο κάθισμα του αεροπλάνου.

Το αεροσκάφος που μετέφερε 236 επιβάτες δεν αναχώρησε για Αγγλία.

Όπως είναι φυσικό προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση καθώς η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν δυνατή και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό.

Από την έκρηξη, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

