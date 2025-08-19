Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον πέταξε μέτρα μακριά

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Πλατανιά, με τις εικόνες του συμβάντος να είναι σοκαριστικές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr ένας άνδρας που κινούνταν πεζός στον Πλατανιά την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ φαίνεται πως τον πέταξε μερικά μέτρα μακριά.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, και φέρει ορθοπεδικά τραύματα.

Δείτε παρακάτω το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.