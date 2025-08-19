Σέρρες: Στη φυλακή μετανάστες που επιχείρησαν να δραπετεύσουν από κλειστή δομή

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επιβλήθηκε στους έξι μετανάστες που επιχείρησαν να δραπετεύσουν από κλειστή δομή φιλοξενίας στον Δήμο Σιντικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου και όπως έγινε γνωστό οι έξι μετανάστες μεταφέρονται πλέον στις φυλακές Νιγρίτας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την πράξη τους χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου, καθώς, όπως υπογραμμίζεται, «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε όσους παρανομούν».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έξι παράτυποι μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στην κλειστή δομή του δήμου Σιντικής από την Κρήτη, επιχείρησαν να δραπετεύσουν χθες το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.

Άμεσα συνελήφθησαν οι πέντε παράτυποι μετανάστες και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και ο έκτος από τους αστυνομικούς σε επιχείρηση αναζήτησης σε δασώδη περιοχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.