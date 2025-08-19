Φωτιά στην Κερατέα

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας Αττικής.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές.
Στην περιοχή δεν πνέουν άνεμοι και εκτιμάται πως η κατάσβεση θα ολοκληρωθεί σύντομα.
