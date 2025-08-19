Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στην Κερατέα

Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες  με 2 ομάδες πεζοπόρων - Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές

Φωτιά στην Κερατέα

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας Αττικής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές.

Στην περιοχή δεν πνέουν άνεμοι και εκτιμάται πως η κατάσβεση θα ολοκληρωθεί σύντομα.

