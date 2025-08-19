Φωτιά στην Κερατέα

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας Αττικής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, ξεκίνησε από πρανές οδού και προεκτάθηκε σε καλαμιές.

Στην περιοχή δεν πνέουν άνεμοι και εκτιμάται πως η κατάσβεση θα ολοκληρωθεί σύντομα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Πηγή: skai.gr

