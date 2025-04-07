Τρεις αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα στον δρόμο Σητεία-Άγιος Νικόλαος, όταν μπροστά τους πετάχτηκε τετράποδο.

Ειδικότερα, προκειμένου να μη χτυπηθεί ο σκύλος, ο οδηγός του οχήματος έκανε ελιγμό με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κορμό δέντρου.

Οι τρεις αστυνομικοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.