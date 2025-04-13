Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη: 60χρονη δέχθηκε σφαίρα στο πόδι από όπλο που κρατούσε ο αδερφός της

Πυροβόλησε την αδερφή του ενώ περιεργαζόταν το όπλο -Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου

τραυματισμός

Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Σκαφιδαρά Κρήτης όταν μία 60χρονη δέχθηκε σφαίρα στο πόδι από όπλο που κρατούσε ο 65χρονος αδερφός της.

Σύμφωνα με το cretalive Οι πρώτες πληροφορίες του  αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα καθώς ο αδερφός φέρεται να περιεργαζόταν το παλιό όπλο όταν πυροδοτήθηκε η σφαίρα. Η γυναίκα διακομίστηκε εκτός κινδύνου στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Τα αδέρφια έτρωγαν οικογενειακώς ένεκα της ημέρας και λίγο έλειψε η σύναξη να εξελιχθεί σε τραγωδία. Όλοι είναι σε σοκ και ιδιαίτερα ο ίδιος ο 65χρονος που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Ο αδερφός της γυναίκας συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Μαλεβιζίου, που διενεργεί την προανάκριση, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο, Μ.Δευτέρα, ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη όπλο τραυματισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark