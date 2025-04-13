Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Σκαφιδαρά Κρήτης όταν μία 60χρονη δέχθηκε σφαίρα στο πόδι από όπλο που κρατούσε ο 65χρονος αδερφός της.
Σύμφωνα με το cretalive Οι πρώτες πληροφορίες του αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα καθώς ο αδερφός φέρεται να περιεργαζόταν το παλιό όπλο όταν πυροδοτήθηκε η σφαίρα. Η γυναίκα διακομίστηκε εκτός κινδύνου στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Τα αδέρφια έτρωγαν οικογενειακώς ένεκα της ημέρας και λίγο έλειψε η σύναξη να εξελιχθεί σε τραγωδία. Όλοι είναι σε σοκ και ιδιαίτερα ο ίδιος ο 65χρονος που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Ο αδερφός της γυναίκας συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Μαλεβιζίου, που διενεργεί την προανάκριση, προκειμένου να οδηγηθεί αύριο, Μ.Δευτέρα, ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.
