Μεταφορά ασθενούς από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού

Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, τύπου S70B, Aegean Hawk, μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες, σήμερα, Κυριακή 13 Απριλίου, αεροδιακομιδή μέλους πληρώματος που έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης, από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Containership) σημαίας Τουρκίας το οποίο έπλεε 50 ναυτικά μίλια από τις νότιες ακτές της Πελοποννήσου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.