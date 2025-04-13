Τραγωδία σημειώθηκε, σήμερα, στη Ζάκυνθο, καθώς ένα παιδί 2 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί, το οποίο είναι από το Μπαγκλαντές και διέμενε στη Μ. Βρετανία, έκανε διακοπές με την οικογένειά του σε βίλα που είχαν νοικιάσει στην περιοχή Τσιβιλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το αγοράκι είχε πάει στη Ζάκυνθο μαζί με τη μητέρα του, τις δύο θείες του -αδελφές της μητέρας του- και τον παππού και τη γιαγιά του.

Το μεσημέρι ο μικρός διέφυγε της προσοχής τους, όταν όλοι ετοιμάζονταν να βγουν για φαγητό. Όταν η μητέρα του άρχισε να τον αναζητά και εκείνος δεν απαντούσε, άρχισαν όλοι να τον ψάχνουν.

Τελικά βρήκαν το παιδάκι πνιγμένο μέσα στην πισίνα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως το δίχρονο αγοράκι είχε ήδη “φύγει” από τη ζωή.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που το νήπιο έχασε τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

