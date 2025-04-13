Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα

Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 16:40 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 16:40 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, στήνοντας επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Με την έγκαιρη παρέμβαση των δυνάμεων, τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του κτηρίου, ενώ η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Πηγή: GrTimes.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Πυρκαγιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark