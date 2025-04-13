Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 16:40 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, στήνοντας επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Με την έγκαιρη παρέμβαση των δυνάμεων, τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του κτηρίου, ενώ η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

