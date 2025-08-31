Αναστάτωση επικράτησε στο επιβατηγό - oχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων, ένας αλλοδαπός επιβάτης εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Όταν το περιστατικό έγινε αντιληπτό, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί ο αλλοδαπός επιβάτης.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

