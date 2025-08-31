Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο 2ο χιλιόμετρο Κοζάνης - Λάρισας στο ύψος του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του έσπασε το στηθαίο και κατέληξε στο χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και κλιμάκιο της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.