Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του έσπασε το στηθαίο και κατέληξε στο χωράφι

Τροχαίο Κοζάνη

Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο 2ο χιλιόμετρο Κοζάνης - Λάρισας στο ύψος του αεροδρομίου. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του έσπασε το στηθαίο και κατέληξε στο χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και κλιμάκιο της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Κοζάνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark