Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Εύβοια με αποτέλεσμα ένας ακόμη νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviaonline μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ένας εκ των δύο επιβατών της μηχανής, ένας 21χρονος να καταλήξει. Ο άλλος 23 ετών παραμένει διασωληνωμένος με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με τη μηχανή φέρει ελαφρύτερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

