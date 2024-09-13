Bρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο 78χρονος συνταξιούχος από τα Σέρβια Κοζάνης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από 8 ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 78χρονος εξαφανίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήγε βόλτα στην πλατεία Ταξίμ,

Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου αποχώρησε από κατάστημα εστίασης στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, όπου βρισκόταν με το γκρουπ (ενώ βρισκόταν σε εκδρομή με σύλλογο συνταξιούχων από την Κοζάνη), με προορισμό το ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή στο οποίο διέμενε προσωρινά, όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Για την εξαφάνισή του είχαν ενημερωθεί και οι ελληνικές προξενικές αρχές ενώ είχε εκδοθεί σήμα από την Ιντερπόλ.

Τον ηλικιωμένο φαίνεται πως εντόπισε ένας οδηγός ταξί, ο οποίος τον είχε δει ξανά.

Tην πολύ ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε, εμφανώς ανακουφισμένη μετά τα όσα έζησε όλη η οικογένεια επί τόσες ημέρες, η κόρη του 78χρονου, από τα Σέρβια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δηλώσεις του πρέσβη της Ελλάδας

Ημέρα μεγάλης χαράς χαρακτήρισε τη σημερινή ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, καθώς εντοπίστηκε και επανενώθηκε με την οικογένεια του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η τύχη του οποίου αγνοείτο από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου και παρουσία του ίδιου του 78χρονου συνταξιούχου από την Κοζάνη, του γιου και της εγγονής του, ο πρέσβης Κωνστ. Κούτρας δήλωσε ότι «είναι μεγάλη η συγκίνησή όλων μας, πρωτίστως της οικογένειας, του γιου του και της εγγονής του, με τους οποίους ήμαστε σε επαφή από την πρώτη στιγμή, αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων από την Ελλάδα που ανησυχούσαν και μας έστελναν επιστολές και έγραφαν στα κοινωνικά δίκτυα» καθώς εστέφθη τελικά όλη αυτή η προσπάθεια με επιτυχία.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας διευκρίνισε ότι σήμερα τον αναγνώρισε κάποιος οδηγός ταξί, ο οποίος τον πήγε σε κάποιο καφέ και από το καφέ πήραν τηλέφωνο στο ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

O κ. Κούτρας χαρακτήρισε τη συνεργασία με την τουρκική αστυνομία «όχι απλώς άψογη, αλλά περισσότερο από άψογη» γιατί, όπως σημείωσε, «παρακολουθούσαμε τα βήματα του κυρίου Παπαδημητρίου διαρκώς, αλλά ήταν η φυσική του κατάσταση τόσο καλή που δεν μπορούσαμε να τον φτάσουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε πού πραγματικά τέλειωνε την ημέρα του».

Στελέχη του προξενείου, η Λένα Κάτση και η Ελένη Καραμήτη, ήταν σε καθημερινή επικοινωνία, όλο το 24ωρο με την Αστυνομία, που τους έδειχνε εικόνες από τις κάμερες και ακολουθούσαν τον κ. Παπαδημητρίου στα βήματά του. «Αλλά ήσασταν σε τόσο καλή κατάσταση που δεν σας προλάβαιναν» είπε απευθυνόμενος στον ίδιο ο κ. Κούτρας.

«Δεν έχει σημασία να πούμε τι έγινε. Έγινε ό,τι έγινε. Έχασε τον προσανατολισμό του. Η ουσία είναι ότι βρέθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό» είπε και προσέθεσε ότι ο κ. Παπαδημητρίου θα επιστρέψει τις προσεχείς ημέρες στην πατρίδα αεροπορικώς, συνοδευόμενος από τον γιο του και την εγγονή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.