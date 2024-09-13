Σε λανθασμένη κίνηση απέδωσε ο πλοίαρχος του «JUMBO JET» τη μετακίνηση του ταχυπλόου

Σε λανθασμένη κίνηση απέδωσε ο πλοίαρχος του επιβατηγού οχηματαγωγού «JUMBO JET» σημαίας Κύπρου τη μετακίνηση του ταχυπλόου προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια επιβίβασης επιβατών στο λιμάνι της Μυκόνου που είχε αποτέλεσμα τρεις αποσκευές επιβατών και ένα παιδικό καρότσι να πέσουν στη θάλασσα.

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι της Μυκόνου με το πλοίο Jumbo Jet της εταιρείας Sea Jets. Κατά τη διάρκεια της επιβίβασης, ο καταπέλτης του μετακινήθηκε με αποτέλεσμα βαλίτσες και άλλα αντικείμενα να πέσουν στη θάλασσα και επιβάτες να πέσουν στο έδαφος..!🤔 pic.twitter.com/eZW1LIQTdn September 12, 2024

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το λιμενικό σώμα επισημαίνοντας ότι ο πλοίαρχος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 291 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα που αφορά «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς» και αφού απολογήθηκε, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, αφέθηκε ελεύθερος.

Το πλοίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Μυκόνου προερχόμενο από Πειραιά, Σύρο, Τήνο με 946 επιβάτες, ενώ κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα στη Λιμενική Αρχή της Μυκόνου το πλοίο απέπλευσε με 705 επιβάτες για Πάρο, Νάξο και τελικό προορισμό τον Πειραιά, όπου και κατέπλευσε με ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.