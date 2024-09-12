Ενταση κατά την διάρκεια ελέγχου των αρχών στην Πάτρα: Επίθεση σε αστυνομικό

Στο νοσοκομείο διεκομίσθη 37χρονος αστυνομικός που νωρίτερα δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά κατά την διάρκεια στοχευμένων ελέγχων των αρχών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, κατά τη διάρκεια των ελέγχων σημειώθηκε ένταση και ο αστυνομικός δέχθηκε μπουνιά στο μάτι ενώ ένας ανήλικος τον δάγκωσε στο χέρι.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές και στην κατάσχεση ενός οχήματος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα δύο άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος του αστυνομικού και αναζητούνται για να συλληφθούν.

Ένταση σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, μεταξύ ομάδας κατοίκων -πιθανόν Ρομά- και αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

