Αναστάτωση και προβληματισμό έχουν δημιουργήσει τα νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν στην παραλία στην περιοχή της Ροβιάτας Ηλείας, κοντά στην εκβολή του ποταμού Κουρλέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της OΡΤ TV, το θέαμα των νεκρών ψαριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσες εξηγήσεις και μέτρα από τις αρμόδιες Αρχές.

Εκφράζονται φόβοι πως το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση των υδάτων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την ποιότητα των νερών στα οποία κολυμπούν καθημερινά ντόπιοι και επισκέπτες.

Οι λουόμενοι φοβούνται για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πιθανή μόλυνση του νερού στη δημόσια υγεία και ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας, όπως ελέγχους στην ποιότητα των υδάτων και τη διενέργεια ερευνών για να αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου των ψαριών.

