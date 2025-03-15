Κοζάνη: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 22χρονος φοιτητής

Νεκρός βρέθηκε 22χρόνος φοιτητής αργά το απόγευμα στο σπίτι του στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KOZANILIFE.GR, ο 20χρονος φοιτητής έπειτα από αναζητήσεις οικείων του προσώπων, βρέθηκε νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εντός της οικίας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Αστυνομικές δυνάμεις όπου μέχρι και αυτήν την ώρα (20:00), διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άτυχος 20χρονος φοιτητής, φαίνεται το βράδυ της Παρασκευής να διασκέδαζε με φίλους και συμφοιτητές του.

Πηγή: skai.gr

