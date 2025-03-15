Ενδοοικογενειακό επεισόδιο live στο ΤikTok: Τι λέει η γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό

Ενδοοικογενειακό επεισόδιο που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok κινητοποίησε χθες τις αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ένα ζευγάρι -που αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών – άρχισε να καυγαδίζει μέσα σε σπίτι στο Ηράκλειο παρουσία ενός ανήλικου κοριτσιού, κόρης του άντρα.

Μέσω καταγγελίας στην αστυνομία της Λευκάδας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία στην Κρήτη και έσπευσαν στο συμβάν όπου κινούμενοι αυτεπάγγελτα τους συνέλαβαν και τους δύο συντρόφους. Πρόκειται για μια γυναίκα 27 ετών και έναν άντρα 64 ετών, οι οποίοι είναι σύντροφοι. Όσο για την κόρη του άντρα που ήταν παρούσα στο επεισόδιο, φιλοξενείται προσωρινά από τον θείο της.

Η γυναίκα που το κατήγγειλε

Μια γυναίκα, κάτοικο Λευκάδας, που παρακολουθούσε μαζί με άλλους, έναν από τους ακόλουθους της, να κάνει battle με παιχνίδι σε live της δημοφιλούς πλατφόρμας, αντιλήφθηκε, όπως και οι υπόλοιποι χρήστες πως στο άλλο προφίλ, από την Κρήτη, κάτι δεν πάει καλά και αποφάσισε να κινητοποιηθεί προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα σε ένα ακόμα ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Η ίδια, μιλώντας στο zarpanews.gr, εξιστόρησε όλα όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης και οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του ζευγαριού.

Ήταν στις 2:45 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η γυναίκα που είχε συντονιστεί στο live, αντιλήφθηκε το περιστατικό και άρχισε να κινητοποιείται προκειμένου να προλάβει καταστάσεις, ενώ έγινε αντιληπτό από τα σχόλια των χρηστών πως στον χώρο υπήρχε ένα ανήλικο παιδί, η κόρη του άνδρα, που είχε αποκτήσει με άλλη γυναίκα.

«Στις 3 και μισή επικοινώνησα με το Αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου στην Κρήτη, με το οποίο είχα μια άψογη συνεργασία. Μίλησα με τον αξιωματικό υπηρεσίας ο οποίος με κατηύθυνε για το τι πρέπει να κάνω. Ο αξιωματικός έλεγε τι θα πρέπει να ρωτήσουμε οι χρήστες ώστε να διαπιστώσουμε αν το παιδί βρίσκεται όντως στο σπίτι εκείνη την ώρα και αν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο».

Τελικά, οι οδηγίες των Αστυνομικών, τους οποίους ακολούθησε κατά γράμμα η γυναίκα, έδωσαν περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό, καθώς όπως έγινε αντιληπτό, το παιδί όντως βρισκόταν εντός του σπιτιού την ώρα που το συμβάν βρισκόταν σε εξέλιξη.

Παρά το γεγονός, ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο χειροπιαστό στοιχείο για το περιστατικό παρά μόνο η καταγγελία της γυναίκας οι Αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να προχωρήσουν στη σύλληψη του ζευγαριού.

Η γυναίκα, όπως τονίζει στο zarpanews.gr, την Παρασκευή το πρωί κατευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Λευκάδας, προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα, οι αστυνομικοί από την Κρήτη, την ενημέρωσαν πως το ζευγάρι είχε συλληφθεί.

Η καταγγέλλουσα, κλείνοντας, επισημαίνει, τη σημαντικότητα του να κινητοποιούμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα, καθώς, όπως επισημαίνει, από τους δεκάδες χρήστες που βρισκόταν στο live, ήταν η μόνη που κινητοποιήθηκε για το περιστατικό.

