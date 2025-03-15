Ένα νεφελώδες «τείχος» αντίκρισαν σήμερα οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αθήνας, και οι επισκέπτες της περιοχής, που κινήθηκαν προς τη θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι τις υψηλές θερμοκρασίες, για να κολυμπήσουν.

Το περίεργο νέφος δημιούργησε ασυνήθιστες εικόνες σε μεγάλο εύρος του παραλιακού μετώπου, με τους πολίτες να βγάζουν τα κινητά τους για να το αποθανατίσουν. Καθώς το ασυνήθιστο φαινόμενο επέμεινε και μετά το μεσημέρι, πολλοί θεώρησαν ότι ήταν μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο – διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), δεν ήταν σκόνη, αλλά ομίχλη που απλώθηκε από τα Κύθηρα έως τον Σαρωνικό, και η οποία μάλιστα, λόγω απόκρυψης του ηλίου, κατά διαστήματα, «έριξε» τη θερμοκρασία έως και 5 με 6 βαθμούς σε περιοχές γύρω από τον Σαρωνικό, όπως η Αίγινα αλλά και τα νότια προάστια.

«Αυτό που είδαμε στην περιοχή του Σαρωνικού αλλά και νοτιότερα δεν ήταν σκόνη, αλλά ομίχλη. Έχουμε μεταφορά σκόνης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου αλλά θα έλεγα περισσότερο στα δυτικά της χώρας μας. Υπάρχει και σκόνη, αλλά σε μεγαλύτερα ύψη, όχι κοντά στο έδαφος» εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τον Κώστας Λαγουβάρδο το φαινόμενο αυτό που είδαμε σήμερα στα νότια της Αθήνας «ήταν αυτό που λέμε ομίχλη μεταφοράς. Δηλαδή, όταν έχεις θερμό αέρα, όπως αυτές τις ημέρες λόγω των θερμών αέριων μαζών που περνούν πάνω από την ακόμα κρύα θάλασσα, συμπυκνώνονται οι υδρατμοί μέσα στον αέρα, δηλαδή από αέρια μορφή περνούν στην υγρή, και σχηματίζουν αυτό το νέφος, το σύννεφο που ακουμπά στη θάλασσα και δημιουργεί την ομίχλη. Δεν είχαμε και ισχυρούς ανέμους και η ομίχλη παρέμεινε».

Ποια είναι όμως η διαφορά με την «κανονική» ομίχλη που εμφανίζεται συνήθως τα ξημερώματα;

Ο Κώστας Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι «η ομίχλη που βλέπουμε τα πρωινά είναι η ομίχλη ακτινοβολίας. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή όταν είσαι πάνω από την ξηρά, κι όταν έχεις μέρες που το πρωί είναι πολύ κρύο το έδαφος, έχεις το αντίστοιχο φαινόμενο πάνω από την ξηρά. Αυτό το βλέπουμε συνήθως σε κλειστές περιοχές όπως τα Ιωάννινα, ή στη βόρεια Ελλάδα. Στις βόρειες περιοχές της Αττικής, επίσης, που είναι πιο κρύες έχει τις πρώτες πρωινές ώρες ομίχλη, την ομίχλη ακτινοβολίας, η οποία δημιουργείται καθώς ψύχεται ο αέρας που ακουμπά στην επιφάνεια επειδή έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες (τις πρώτες πρωινές ώρες). Ακτινοβολεί η γη, ψυχραίνει και επομένως δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Συνήθως οι ομίχλες ακτινοβολίες είναι πάνω από την ξηρά και όταν βλέπουμε μεγάλες εκτάσεις πάνω από τη θάλασσα είναι ομίχλες μεταφοράς. Στις δορυφορικές φωτογραφίες βλέπουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη ομίχλη, ένα μεγάλο κομμάτι που ξεκινά ουσιαστικά λίγο ανατολικά των Κυθήρων και φτάνει μέχρι τον Σαρωνικό» λέει καταλήγοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.