Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αποθήκη εργοστάσιου στο 75χλμ της Εθνικής οδού Αθήνας- Θεσσαλονίκης στο ύψος της Ριτσώνας.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πριν από λίγο, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους προειδοποιεί για τους καπνούς και τους ζητά να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) March 15, 2025
🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην περιοχή #Βαθύ του Δήμου #Χαλκίδας
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki
@hellenicpolice
