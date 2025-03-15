Λογαριασμός
Κόλαση φωτιάς σε αποθηκευτικό χώρο στη Ριτσώνα - Ήχησε το 112 - Δείτε φωτογραφίες

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα

UPDATE: 21:02
Ριτσώνα

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αποθήκη εργοστάσιου στο 75χλμ της Εθνικής οδού Αθήνας- Θεσσαλονίκης στο ύψος της Ριτσώνας.

Φωτιά

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά

Πριν από λίγο, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους προειδοποιεί για τους καπνούς και τους ζητά να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

Ριτσώνα

