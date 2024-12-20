Λογαριασμός
Συγκίνηση στην κηδεία του – για πάντα «Ρεπόρτερ» - Κώστα Χαρδαβέλλα – Φωτογραφίες

Συγγενείς, συνάδελφοί και φίλοι τον αποχαιρέτησαν με θλίψη στην εκκλησία, καθώς η ταφή γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο  

UPDATE: 14:54
Κώστας Χαρδαβέλλας: Φωτογραφίες από την κηδεία του

Στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου, έγινε σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Κώστα Χαρδαβέλλα, του δημοσιογράφου που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με τις εκπομπές του και ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 79 ετών. 

Το  αγγελτήριο κηδείας ανέφερε χαρακτηριστικά «Κηδεία Κώστα Χαρδαβέλλα – Ρεπόρτερ», τονίζοντας την πραγματική ιδιότητα του εκλιπόντος. 

κηδεια χαρδαβελλας

Συντετριμμένοι, ο Γιάννης Δημαράς αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάνη, οι άλλοι δύο θρυλικοί “Ρεπόρτερς”

Η σύζυγός του Μαρία Παναγοπούλου με τον γιο τους Κωνσταντίνο Χαρδαβέλλα, συγγενείς, συνάδελφοί και φίλοι του Κώστα Χαρδαβέλλα τον αποχαιρέτησαν με θλίψη στην εκκλησία καθώς η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

χαρδαβελλας κηδεια

χαρδαβελλας κηδεια

κηδεια χαρδαβελλας

χαρδαβελλας κηδεια

khdeia

χαρδαβελλας κηδεια

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κώστας Χαρδαβέλλας Κηδεία
