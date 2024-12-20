Κώστας Χαρδαβέλλας: Φωτογραφίες από την κηδεία του

Στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου, έγινε σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Κώστα Χαρδαβέλλα, του δημοσιογράφου που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με τις εκπομπές του και ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 79 ετών.

Το αγγελτήριο κηδείας ανέφερε χαρακτηριστικά «Κηδεία Κώστα Χαρδαβέλλα – Ρεπόρτερ», τονίζοντας την πραγματική ιδιότητα του εκλιπόντος.

Συντετριμμένοι, ο Γιάννης Δημαράς αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάνη, οι άλλοι δύο θρυλικοί “Ρεπόρτερς”

Η σύζυγός του Μαρία Παναγοπούλου με τον γιο τους Κωνσταντίνο Χαρδαβέλλα, συγγενείς, συνάδελφοί και φίλοι του Κώστα Χαρδαβέλλα τον αποχαιρέτησαν με θλίψη στην εκκλησία καθώς η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

