Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 21.00, η Μαρία Βούσουλα παρουσιάζει PRIME TIME, μία έρευνα για τους «άγνωστους» Έλληνες. Τους Έλληνες, με καταγωγή από την Αφρική, που τις περισσότερες φορές -εάν όχι όλες- απασχολούν την επικαιρότητα μόνο όταν κάποιος από την κοινότητά τους «ξεχωρίσει» και γίνει σύμβολο επιτυχίας.

Οι «άγνωστοι» αυτοί Έλληνες, άνοιξαν τα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τις εκκλησίες τους στην κάμερα του Prime Time και στη Μαρία Βούσουλα και μιλούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε μία χώρα που αγαπούν αλλά συχνά υψώνει εμπόδια στον δρόμο τους. Ακόμη μιλούν για την ελληνική κουλτούρα, την καθημερινότητα, την γραφειοκρατία, τα περιστατικά ρατσισμού.

Η κάμερα του Prime Time και η Μαρία Βούσουλα ταξίδεψαν, επίσης, στο Άβατο, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη και κατέγραψαν την ξεχωριστή ιστορία των κατοίκων του, των οποίων οι ρίζες χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Οι «άγνωστοι» Έλληνες, στο «PRIME TIME» του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 21.00, με τη Μαρία Βούσουλα.

«PRIME TIME»

