Καθίζηση εδάφους υπέστη σχολείο στην περιοχή των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη και παραλίγο να τραυματιστεί μαθητής.

Όπως μάλιστα καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων είχε ενημερώσει έναν μήνα πριν για προβλήματα καθίζησης στο έδαφος του προαυλίου και επιθεώρηση από τη σχολική επιτροπή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Μάλιστα είχε προτείνει να μπει εκ νέου μπετόν καθώς το κάλυμμα φρεατίου δεν στεκόταν πια στη θέση του και ήταν επικίνδυνο για τους μαθητές.

Σήμερα, ένα μήνα μετά, άνοιξε το έδαφος κοντά στις βρύσες του σχολείου, οι οποίες πήραν κλίση και παραλίγο να υπάρξει και τραυματισμός μαθητή.

«Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει τέτοιο συμβάν σε σχολείο που υποτίθεται ότι είναι καινούργιο σχετικά, και ειδικά όταν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την έγκαιρη ενασχόληση του Δήμου κατόπιν της ενημερώσεώς μας ένα μήνα πριν, και είναι πραγματικά θέμα τύχης που δεν υπήρξε τραυματισμός σε μία αυλή που συναυλίζονται δύο Δημοτικά Σχολεία, και μάλιστα με την καθίζηση να συμβαίνει εν ώρα σχολείου», γράφει σε επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Όπως επίσης ενημερώνουν υπάρχει σοβαρή βλάβη στο αλεξικέραυνο του σχολείου, αφού έχει σπάσει το σύρμα με αποτέλεσμα να μη γίνεται η γείωση, να είναι μην είναι λειτουργικό και να μην παρέχει καμία ασφάλεια.

