Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 22χρονου που εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα σε μια λίμνη αίματος στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κόρινθο.

Ο 22χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από τον αδερφό του αιμόφυρτος με τραύματα στο λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μέχρι να πέσει φως από την νεκροψία νεκροτομή όπου θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού δηλαδή αν πρόκειται για αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.