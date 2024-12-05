Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο τρίτος Τούρκος, με κουρδική καταγωγή, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για οπλοκατοχή, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα επί της Βασ. Όλγας.

Την επιχείρηση που έγινε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τη συνδρομή κλιμακίου της ΕΥΠ, είχε προκαλέσει η σύλληψη - ένα 24ωρο νωρίτερα - δύο ακόμη Τούρκων, επίσης κουρδικής καταγωγής, για οπλοκατοχή.

Οι τρεις άνδρες περπατούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο συνελήφθησαν οι δύο εξ αυτών (32 και 25 ετών), παρότι επιχείρησαν να κρυφτούν σε κέντρο αισθητικής, ενώ ο τρίτος διέφυγε.

Στην κατοχή των δύο πρώτων (που είναι κάτοχοι προσωρινών δελτίων ταυτότητας αιτούντων πολιτικού ασύλου) εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, ένα clock κι ένα canik, 25 φυσίγγια (κι ένα επιπλέον στη θαλάμη). Παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία και κρατούνται διοικητικά, ενώ, ισχυρίστηκαν ότι κατείχαν τα όπλα για αυτοπροστασία.

Ακολούθησε η έρευνα στο διαμέρισμα της Βασ. Όλγας όπου βρέθηκε και το πρόσωπο που είχε διαφύγει, ένας 46χρονος.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 17 φυσίγγια, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από τα πιστόλια, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 4 κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ και πλήθος καρτών στελεχών SIM (κεντρική φωτογραφία) .

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάζονται εργαστηριακά για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή των συλληφθέντων σε άλλες έκνομες πράξεις.

