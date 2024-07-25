Λογαριασμός
Πτώμα νεαρού άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου 

Το ΙΧ του βρέθηκε σταθμευμένο στον Ισθμό 

Ισθμό της Κορίνθου 

Νεκρός ανασύρθηκε ένας νεαρός άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή εντός της διώρυγας Κορίνθου το πρωί της Πέμπτης, 25 Ιουλίου.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν άνδρες του Λιμενικού, που εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα να επιπλέει στο νερό στη διώρυγα του Ισθμού, κοντά στην Ποσειδωνία Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv, εντοπίστηκε το ΙΧ του σταθμευμένο στον Ισθμό της Κορίνθου.

H σορός μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου και ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, αγνώστων μέχρι τώρα στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

