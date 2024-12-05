Από γερμανικά κράνη μέχρι οθωμανική χειροβομβίδα, από ταμειακές μηχανές μέχρι άμαξες, από πινακίδες μέχρι καρέκλες. Αυτά είναι ορισμένα από τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν από τον πυθμένα της λίμνης των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου καθαρισμού που υλοποιεί η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Η Μονάδα όπως γράφει το epiruspost , σε μία ακόμη προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και ειδικά των μαθητών, εκθέτει τα αντικείμενα αυτά στην Πλατεία Μαβίλη.

Ο υποβρύχιος καθαρισμός γίνεται από εξειδικευμένους δύτες υπό δύσκολες συνθήκες.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό μίας παραλίμνιας έκτασης περίπου 105.000 τ.μ., η οποία εκτείνεται σε μήκος 3,5 χιλιομέτρων και πλάτος 30μ., από τη θέση «Μάτσικα» ως τη θέση «Σφαγεία» και πραγματοποιείται από ομάδα επαγγελματιών δυτών.

Στα ευρήματα του υποβρύχιου καθαρισμού καταγράφονται: μοτοσυκλέτες, φωτιστικά, ποδήλατα, αλουμίνια, πλαστικά, ελαστικά, τραπέζια, πλαστικές και μεταλλικές καρέκλες, στρατιωτικά κράνη, όλμοι και οβίδες.

