Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν την Παρασκευή και ποιες ώρες

Ποιες ώρες δεν θα λειτουργεί αύριο το μετρό - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα 

Μετρό

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, και στο μετρό, για την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε «με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 ο σταθμός του μετρό ‘’Πανεπιστήμιο’’ θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός ‘’Μοναστηράκι’’ (Γραμμές 1 & 3) στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.». 

