Κόρινθος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα - Σώος ο οδηγός (Εικόνες)

Ο οδηγός κατάφερε να βγει έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του - Προς συνδρομή έσπευσε ένα περιπολικό του Α.Τ Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Ίντεν της Κορίνθου, όταν ένα κόκκινο Ι.Χ αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το όχημα βρέθηκε με το μπροστινό μέρος μέσα στο νερό σε όπως φαίνεται στις εικόνες, ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και δεν έπεσε όλο μέσα στη θάλασσα.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του. Προς συνδρομή έσπευσε ένα περιπολικό του Α.Τ Κορίνθου.

