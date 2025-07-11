Ουρές σχηματίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευή (11/7), με άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας να περιμένουν υπομονετικά στις ουρές μέχρι να επιβιβαστούν στα πλοία που θα τους μεταφέρουν στους αγαπημένους τους νησιωτικούς προορισμούς.

Ανάμεσά τους και μια παρέα 9 ατόμων από τα Ιωάννινα, όπου με το που είδαν τον Γιώργο Τσελίκα να πλησιάζει προς το μέρος τους, ενθουσιάστηκαν.

Μάλιστα, ένας από την παρέα ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΣ Γιάννενα και επιφύλασσε μια εντελώς...απρόσμενη ερώτηση για τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

