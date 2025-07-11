Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα έκανε την πιο απρόσμενη ερώτηση στον Γιώργο Τσελίκα - Δείτε βίντεο

Επιβάτης με φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα έκανε την πιο απρόσμενη ερώτηση στον Γιώργο Τσελίκα προκαλώντας γέλια τόσο στον ρεπόρτερ όσο και στους παρουσιαστές

Τσελίκας Πειραιάς

Ουρές σχηματίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευή (11/7), με άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας να περιμένουν υπομονετικά στις ουρές μέχρι να επιβιβαστούν στα πλοία που θα τους μεταφέρουν στους αγαπημένους τους νησιωτικούς προορισμούς.

Ανάμεσά τους και μια παρέα 9 ατόμων από τα Ιωάννινα, όπου με το που είδαν τον Γιώργο Τσελίκα να πλησιάζει προς το μέρος τους, ενθουσιάστηκαν.

Μάλιστα, ένας από την παρέα ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΣ Γιάννενα και επιφύλασσε μια εντελώς...απρόσμενη ερώτηση για τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Τσελίκας Λιμάνι Πειραιά ΠΑΣ Γιάννενα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark