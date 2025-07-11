Ατελείωτες ώρες, που φτάνουν περίπου τις 100 τον χρόνο, χάνει μέσα στην κίνηση ο μέσος Αθηναίος, καθώς πλέον για να διανύσει μια απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων στο κέντρο της Αθήνας απαιτείται σχεδόν μισή ώρα. «Χρειάζεται να υπάρχει ένα καλό βασικό οδικό δίκτυο, αλλά ας μη γελιόμαστε, η λύση στο πρόβλημα της συμφόρησης δεν θα έρθει με περισσότερους δρόμους». Αυτό επισημαίνουν συγκοινωνιολόγοι, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να μπει στο τραπέζι ένας συνολικός σχεδιασμός τόσο οδικών υποδομών όσο και υποδομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα στοιχεία για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό είναι αποκαλυπτικά. Το 2018 οι «χαμένες ώρες» σε αυτόν τον οδικό άξονα υπολογίζονται σε 3,5 εκατ., με τον αριθμό πέρυσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, να ανεβαίνει σε 6,5 εκατ. Αυτό αντιστοιχεί σε ζημία ύψους 80 - 90 εκατ. ευρώ ετησίως για την εθνική οικονομία.

«Τα οδικά έργα πρέπει να γίνουν με σύστημα παραχώρησης και τα χρήματα του Δημοσίου να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στο μετρό και στα λεωφορεία», όπως αναφέρουν ειδικοί από το ΕΜΠ. «Χρειάζεται ένας συνολικός σχεδιασμός οδικών υποδομών, αλλά και υποδομών που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ουσιαστικά το μετρό. Το μετρό έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω».

