Κωνσταντινούπολη: Αγνωστοι βεβήλωσαν Ορθόδοξο Κοιμητήριο

Πράξη βεβήλωσης σημειώθηκε χθες στο Ορθόδοξο Κοιμητήριο του Αγίου Ελευθερίου στην Κωνσταντινούπολη, στην κοινότητα Ταταούλων (Κurtuluş).

Η βεβήλωση σημειώθηκε την ημέρα της Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, όπου κάποιοι εθνικιστές είχαν στοχοποιήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν και στον τουρκικό Τύπο, στις 23 Αυγούστου οι υπάλληλοι του Κοιμητηρίου Αγίου Ελευθερίου, διαπίστωσαν παραβίαση στο συρματόπλεγμα καταστροφές σε μνήματα, σκαμμένους λάκκους και τα σκυλιά σε κατάσταση νάρκωσης.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέγραψαν στις ζημιές και συνέλεξαν στοιχεία.

«Κίνηση κατά των θρησκευτικών μας αξιών»

Η Εφοροεπίτοπος της Κοινότητας Ταταούλων, στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο Κοιμητήριο, έκανε την εξής δήλωση για το γεγονός:

«Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Ελληνορθόδοξο Νεκροταφείο Αγίου Ελευθερίου προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην κοινότητα μας. Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι ομάδες επιτόπιας έρευνας που επενέβησαν ταχύτατα διαπίστωσαν στο νεκροταφείο βαθιά ανασκαφή, η οποία έγινε για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε τα σκυλιά στο νεκροταφείο να βρίσκονται σε κατάσταση λήθαργου και έγινε η απαραίτητη παρέμβαση από τον κτηνίατρο.

Αυτή η επίθεση αξιολογείται ως μια κίνηση που έγινε κατά των θρησκευτικών μας αξιών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι οι αστυνομικές δυνάμεις το συντομότερο δυνατό θα οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το Ρωμαίικο Νεκροταφείο Αγίου Ελευθερίου Kurtuluş (σ.σ. Ταταύλα) βρίσκεται στη συνοικία Kurtuluş και είναι από τα σημαντικότερα νεκροταφεία που από το 1865 εξυπηρετεί την βαθιά ριζωμένη Ελληνορθόδοξη κοινότητα της περιοχής. Το νεκροταφείο, που υπάρχει εδώ και 159 χρόνια, έχει μεγάλη σημασία τόσο από θρησκευτικής απόψεως όσο και πολιτιστικής.

Αυτός ο χώρος που έγινε μάρτυρας της πολυπολιτισμικής δομής της συνοικίας, αποτέλεσε σύμβολο των διαφορετικών κοινοτήτων που συμβιώνουν ειρηνικά καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας.

Υπό το πρίσμα αυτών των συγκεκριμένων πληροφοριών, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η επίθεση δεν έγινε μόνο εναντίον ενός νεκροταφείου, αλλά και σε μια βαθιά ριζωμένη πολιτιστική κληρονομιά και θρησκεία.Η περιοχή Kurtuluş ξεχωρίζει ως μια περιοχή όπου άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών έζησαν αδελφικά για αιώνες και δεν θα επιτραπεί σε καμία προσπάθεια να βλάψει αυτούς τους δεσμούς αδελφοσύνης».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ταταούλων, Γιώργος Θεοδωρίδης, σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το θλιβερό αυτό γεγονός δεν θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλες διαστάσεις και πως «με ενότητα θα καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτές τις προβοκατόρικες ενέργειες».



Πηγή: skai.gr

