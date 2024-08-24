Στα 2,5 εκατομμύρια υπολογίζονται οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο που κάθε χρόνο επισκέπτονται τα Μετέωρα, νούμερα που τα κατατάσσουν στην δεύτερη θέση των κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος επεσήμανε ότι οι χώρες προέλευσης είναι οι Η.Π.Α οι χώρες της Βόρειας και νότιας Ευρώπης (Γερμανία Ολλανδία Γαλλία Βέλγιο Ιταλία Ισπανία), Ασία (Κίνα Κορέα Ιαπωνία), Βαλκάνια (Σερβία) και πριν τον πόλεμο , Ισραήλ, Ρωσία, Ουκρανία.

Αναδεικνύοντας το πλούσιο χαρτοφυλάκιο των τουριστικών προϊόντων που διαθέτει η περιοχή ο κ. Αβραμόπουλος στάθηκε στο θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής, τονίζοντας ότι την χειμερινή περίοδος είναι αυτή που ελκύει επισκέπτες κυρίως από τα Βαλκάνια και την Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, τα Μετέωρα, αυτοί οι γιγαντιαίοι βράχοι που ξεπροβάλλουν στον ουρανό, αποτελούν έναν παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και του πνευματικού ταξιδιού. Τα καταπληκτικά μοναστήρια που κοσμούν τους κορυφαίους αυτού βράχους, είναι μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οι μοναδικοί σχηματισμοί πέτρας δημιουργούν ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φετινής χρονιάς, ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η φετινή χρονιά κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα αφίξεων σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτό οφείλεται τόσο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, στην αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως, στην έκρηξη πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Μεγάλο, όμως, πρόβλημα έχουν δημιουργήσει και οι καταστροφές που έχουν προκληθεί από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου στη γραμμή Παλαιοφάρσαλο – Καλαμπάκα καθώς βρίσκεται εκτός λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε.

Αναφορικά με τις δράσεις του Δήμου στο μέτωπο της προβολής του προορισμού, τονίστηκε ότι έχει ήδη εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και διαχείρισης του προορισμού το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Για εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αύξηση των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών και το άνοιγμα της «ομπρέλας» στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η προσθήκη νέων μορφών τουρισμού , όπως οικολογικός, γεωτουρισμός, πολιτιστικός, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος. Τα παραπάνω μάλιστα προϊόντα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν Σέρβοι δημοσιογράφοι σε ταξίδι εξοικείωσης που πρόσφατα οργάνωσε η Ck Strategies.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

