Το οριστικό σχέδιο μετεγκατάστασης του οικισμού της Μεταμόρφωσης Καρδίτσας που είχε υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel πριν από έναν χρόνο, παρουσίασε στους κατοίκους κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή του Παλαμά.

Τα σπίτια του χωριού είχαν «εξαφανιστεί» από τις πλημμύρες, με το μέγεθος της καταστροφής να αποτυπώνεται στις αεροφωτογραφίες.

Η μετεγκατάσταση της κοινότητας Μεταμόρφωση κρίνεται αναγκαία, καθώς πάντα θα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, σύμφωνα με τις μελέτες, μιας και αποτελεί λεκάνη απορροής. Έτσι η λύση που θα έδινε ασφάλεια στους κατοίκους είναι η μετεγκατάσταση τους.

Σε έκταση 200 στρεμμάτων, κοντά στο παλιό χωριό

Σύμφωνα λοιπόν με το οριστικό σχέδιο που συνέταξε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υπάρχει μια έκταση 200 στρεμμάτων στην οποία έχει συμφωνηθεί να αναπτυχθούν 200 κατοικίες, τις οποίες θα λάβουν οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης, μετά από κλήρωση και ανάλογα με τα μέλη της οικογένειάς τους.

Η έκταση βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το χωριό, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά βοηθητικά.

Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι σε δύο χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και στο οδικό και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή σύγχρονων προκατασκευασμένων κατοικιών.

Παράλληλα, θα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, καθώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο φόβος των κατοίκων επίσης.

Την τελική απόφαση θα λάβουν οι κάτοικοι σε μία γενική συνέλευση και ένα δημοψήφισμα που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αποφασίσουν αν δέχονται αυτή την λύση ή όχι. Την παρουσίαση παρακολούθησαν και κάτοικοι από το χωριό Βλοχός, προκειμένου και εκείνοι να αποφασίσουν στη συνέχεια αν θα προχωρήσουν στην μετεγκατάστασή τους σε ένα νέο οικισμό ή όχι.



