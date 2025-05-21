Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία η σημερινή. Στις 21 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α’ του Μεγάλου και της μητέρας του, Ελένης. Τους ονομάζει Ισαποστόλους για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον Χριστιανισμό.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια

Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα, Νέλη

Ανατολή ήλιου: 06:09 - Δύση ήλιου: 20:33 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 24 λεπτά

Σελήνη 23.1 ημερών



