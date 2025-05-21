Λογαριασμός
Σεισμική δόνηση στην Ηλεία

Ο σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:05 μετά τα μεσάνυχτα, με επίκεντρο 1 χλμ. ανατολικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας

Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης με επίκεντρο 1 χλμ. ανατολικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 11 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:05 μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Πελοπονήσου.

Πηγή: skai.gr

