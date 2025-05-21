Περιφέρεια Αττικής: Αποσύρει τις εφέσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι

Η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωσή της σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται στην άσκηση εφέσεων από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής σε εκδικάσεις β' βαθμού για την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς του 2018 στο Μάτι, επισημαίνει:

«Τα όσα αναφέρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα δεν απηχούν ουδόλως την αλήθεια, πολλώ δε μάλλον όσον αφορά στις ενέργειες της παρούσας περιφερειακής αρχής για την επούλωση των πληγών από τη μαζική αυτή τραγωδία.

» Εν προκειμένω, οι ελάχιστες εφέσεις που ασκήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής στο παρελθόν, είχαν ήδη κατατεθεί πριν από την ψήφιση του νέου νόμου και την έκδοση των διαπιστωτικών εφαρμοστικών διατάξεων που τη συνοδεύουν, κατ' εφαρμογή της τότε ισχύουσας νομοθεσίας. Μάλιστα, με προσωπική εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας έχει ήδη δρομολογήσει τις δέουσες ενέργειες για την απόσυρσή τους, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του νέου νόμου.

» Η διοίκηση της Περιφέρειας, με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και στο διαρκές πένθος των συγγενών τους, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα θύματα της τραγωδίας, για να στηρίζει με κάθε δυνατό, νόμιμο τρόπο τον αγώνα τους για δικαίωση. Είναι αυτονόητο ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους ως ελάχιστο χρέος απέναντι σε αυτούς που έφυγαν με τόσο τραγικό τρόπο.

» Πέρα από αυτό, πάλι με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης, η περιφερειακή αρχή δρομολογεί σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους όρους θωράκισης του Λεκανοπεδίου και προστασίας των ζωών και περιουσιών των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τόσο τραγική καταστροφή».

