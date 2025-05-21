Σοκ στο Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε και πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου καθώς μια γυναίκα γύρω στα 35, έφερε στον κόσμο ένα μωρό μέσα στο σπίτι της και στη συνέχεια τοποθέτησε το νεογέννητο μέσα σε μια σακούλα με απορρίμματα και το πέταξε στον κάδο σκουπιδιών.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, τη γυναίκα βρήκε μέσα στο σπίτι ο σύντροφός της μέσα στα αίματα, ο οποίος και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που μετέβησαν στο σπίτι που βρίσκεται στην Άνω Αλικαρνασσό, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι η γυναίκα είχε γεννήσει και τη ρωτούσαν επίμονα, σύμφωνα με πληροφορίες, πού βρίσκεται το παιδί.

Μαρτυρίες από τους γείτονες αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο διασώστες άρχισε να ψάχνει γύρω από το σπίτι και πήγε στους κάδους απορριμμάτων που βρίσκεται σε μια απόσταση 250 μέτρων εντοπίζοντας το παιδί μέσα σε μια νάιλον σακούλα.

Το παιδί και η γυναίκα μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.