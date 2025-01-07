Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και το οποίο φέρεται να δείχνει ένα μικρό αγοράκι να τραμπουκίζεται από ομάδα φασιστών, στην Κομοτηνή.

Στις εικόνες που φέρεται να καταγράφηκαν περίπου δύο μήνες και τις οποίες αναρτήθηκαν σε story στο Insragram από την ομάδα «Εθνικιστές Κομοτηνής», φαίνεται το αγοράκι που πιθανώς ανήκει σε μειονότητα, τρομαγμένο, να κρύβεται κουλουριασμένο σε μια γωνία ενώ άνδρες του φωνάζουν: «Πες ζήτω ο Κασιδιάρης… Πες το ρε…».

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας από τους δράστες κάνει κίνηση εκφοβισμού με το πόδι τους προς το παιδί, μέχρι να ακούσει το αγοράκι να «υμνεί» τον χρυσαυγίτη καταδικασμένο Κασιδιάρη.

Στη συνέχεια, ακούγεται να το διατάζουν να φύγει, αφού το παιδί ψέλλισε μέσα στον τρόμο του αυτό που του ζήτησαν.

ΣΥΡΙΖΑ: Σοκ και αποτροπιασμός

Ανακοίνωση για το σοκαριστικό αυτό περιστατικό εξέδωσε και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταδικάζοντας τους τραμπούκους φασίστες.

«Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας efsyn.gr σχετικά με τον εκφοβισμό και τις απειλές που δέχτηκε παιδί δέκα ετών από ομάδα φασιστών στην Κομοτηνή, προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Όπως έχει καταγραφεί στο οπτικό υλικό που συνοδεύει το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη ομάδα των ακροδεξιών τραμπούκων εξαναγκάζει το παιδί να πει "ζήτω ο Κασιδιάρης"», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Πέντε χρόνια μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, οι νοσταλγοί του Χίτλερ, με την ανοχή της κυβέρνησης, επιχειρούν να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να υψώσουν ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό και τον φασισμό», καταλήγει.

