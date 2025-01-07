ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων έτους 2024», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με ημερομηνία παραγωγής: 22.11.2024 και ημερομηνία ανάλωσης 22.11.2025, που παράγεται από την επιχείρηση ”ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

