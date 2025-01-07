Οικονόμου: 100 νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία βγαίνουν στους δρόμους

Για την αναδιαμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την παραπέρα ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και για το όριο ταχύτητας και ηλικίας που θα επιβληθεί στα ηλεκτρικά πατίνια μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου.

«Έχουμε 100 ηλεκτροκίνητα αυτή τη στιγμή στα αμαξοστάσια, τα οποία περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο, θα τα βγάλουμε για να κυκλοφορήσουν. Μπαίνουμε λοιπόν συστηματικά και σταθερά στη δέσμευση μας ότι το καλοκαίρι θα έχουμε 950 καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα και στην Αττική. Μέχρι το 2027 θα έχει ανανεωθεί πλήρως ο στόλος των λεωφορείων. Τώρα λοιπόν, έχοντας βάλει και έχοντας δρομολογήσει το να πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή του στόλου των λεωφορείων, βάζουμε μπροστά και κοιτάμε και τα θέματα που αφορούν τη σταθερή τροχιά που είναι το μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Είναι θέματα για τα οποία προσεχώς θα υπάρχουν ανακοινώσεις για συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα αναμορφώνει και θα εκσυγχρονίζει πλήρως τους συρμούς και τις λειτουργίες του», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Στο θέμα των βασικών αλλαγών στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε αρχικά στην καθιέρωση χαμηλότερων ταχυτήτων στον αστικό ιστό. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι πλέον το ανώτατο όριο ταχυτήτων μέσα στην πόλη δε θα ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, σχετικά με τις μοτοσικλέτες διευκρίνισε ότι «εμείς επιτρέπουμε τη διήθηση, δηλαδή την κίνηση της μηχανής ανάμεσα σε σταματημένο ή σε αυτοκίνητο που κινείται μέχρι 25 χιλιόμετρα. Οτιδήποτε άλλο, όπως η σφήνα, απαγορεύεται. Δεν μπορούν να κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα όταν η κυκλοφορία είναι ταχεία». Χαρακτήρισε παράλληλα ως αδιαπραγμάτευτη τη χρήση του κράνους.

«Και οι πεζοί έχουν υποχρεώσεις (…) Από τους 630 νεκρούς που είχαμε το 2023, οι 100 είναι πεζοί, γεγονός που αποτελεί ένα τεράστιο νούμερο», ανέφερε σχετικά με τους πεζούς.

Για τα πατίνια ξεκαθάρισε ότι «θα έχουν κανόνες. Τα 25 χλμ θα είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας, και θα πρέπει να φοράει το κράνος του. Για να πάρει ηλεκτρικό πατίνι θα πρέπει να είναι πάνω από 15 ετών».

Σχετικά με το σύστημα επιτήρησης αυτών των διατάξεων, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε: «Ξεκινάμε ήδη με τις κάμερες στα φανάρια που βάζει η Τροχαία μέσα στο 2025. Μέσα στο 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί και τα προγράμματα των υπόλοιπων καμερών, τα οποία θα διασφαλίζουν και τη λειτουργία των καμερών στις λεωφορειολωρίδες».

