Καρδίτσα: Λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ εξετράπη της πορείας του - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω πάγου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν η αιτία που εξετράπη της πορείας του το μικρό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο από την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα προς την Καρδίτσα, την Τρίτη 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, το λεωφορείο πάτησε σε παγωμένη λάσπη στην άκρη του οδοστρώματος, στο δρόμο Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα, και ολισθαίνοντας βγήκε εκτός αυτού. Στο όχημα υπήρχαν τέσσερις επιβάτες και κανείς δεν έπαθε το παραμικρό, καθώς κινούνταν με μικρή ταχύτητα και η εκτροπή ήταν πολλή ήπια, όπως φαίνεται και από το οπτικό υλικό που αναγνώστης μας απέστειλε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα.

Οι τέσσερις επιβάτες έφυγαν μετά από 20 λεπτά με άλλο λεωφορείο, ενώ περί τις 9 το πρωί ήταν και πάλι εντός οδοστρώματος το λεωφορείο που είχε εκτραπεί και χωρίς καν υλικές ζημιές επέστρεψε στην Καρδίτσα.

