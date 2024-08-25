Συνελήφθη χθες στη Λάρισα ένας τοκογλύφος - εκβιαστής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι κατήγγειλε ο παθών

Προηγήθηκε καταγγελία ημεδαπού άνδρα, σύμφωνα με την οποία, κατά το έτος 2020, λόγω οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε με την επιχείρησή του, δανείστηκε από τον δράστη το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, συμφωνώντας, ως μηνιαίο τόκο, ποσοστό 20% επί του κεφαλαίου, ήτοι 1.000 ευρώ κάθε μήνα, μέχρι την επιστροφή του ποσού.

Κατόπιν, τους επόμενους μήνες, ο παθών του κατέβαλε, σε μεταξύ τους συναντήσεις, συνολικά 4.000 ευρώ ως τόκους, αδυνατώντας να του επιστρέψει το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Το επόμενο χρονικό διάστημα έως και την άνοιξη του 2021, ο παθών, με σκοπό την επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, δανείστηκε από τον δράστη, αρχικά το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και έπειτα των 30.000 ευρώ, με νέους τοκογλυφικούς όρους όπως μηνιαία καταβολή ως τόκου ποσοστού 10% επί του των χρημάτων που του δάνεισε, ήτοι στην αρχή 2.000 ευρώ και μετά 5.000 ευρώ κάθε μήνα.

Τους επόμενους μήνες, ο παθών κατέβαλε στον δράστη ως τόκους, συνολικά 39.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το επόμενο διάστημα έως και φέτος τον Μάιο, λόγω αδυναμίας του παθόντα να καταβάλει τα χρήματα που του απαιτούσε ο δράστης ως τόκους και ως οφειλόμενο χρηματικό ποσό, ο δράστης, με επαναλαμβανόμενες λεκτικές απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας, εξανάγκασε τον παθόντα στις κάτωθι πράξεις:

• να προβεί στην αγορά δύο οχημάτων, προς χρήση από τον δράστη και φιλικού του προσώπου, καταβάλλοντας μέρος της χρηματικής αξίας τους,



• να προβεί στην ασφάλιση της συζύγου του δράστη στην επιχείρηση του, χωρίς να εργάζεται εκεί, καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές,



• να καταβάλει τμηματικά στον δράστη σε συναντήσεις τους, διάφορα χρηματικά ποσά,



• να προβεί στη μίσθωση (leasing) συνολικά -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούσε ο δράστης και φιλικό του πρόσωπο, καταβάλλοντας διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ επιπλέον, εξόφλησε χρηματικό ποσό, ως οφειλή που του καταλογίστηκε από εταιρία για προκληθείσες φθορές-ζημιές σε ένα από τα μισθωμένα αυτοκίνητα.

Ο δράστης αποκόμισε από τον παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των -231.000- ευρώ σε μετρητά, καθώς και το χρηματικό ποσό των -72.333- ευρώ, προερχόμενο από παροχή υπηρεσιών, μέσω μισθώσεων των ως άνω αναφερόμενων Ι.Χ.Ε αυτοκινήτων κ.λπ.

Πώς συνελήφθη ο τοκογλύφος εκβιαστής

Μετά την καταγγελία του θύματος, ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας χθες το πρωί σε προκαθορισμένη συνάντηση, ο δράστης παρέλαβε από τον παθόντα το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, ως μέρος των τόκων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο παθών και στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ,

• το χρηματικό ποσό των -4.405- ευρώ &

• -2- κινητά τηλέφωνα,

στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο μετέβη ο δράστης στο σημείο συνάντησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των -17.000- ευρώ, επιμελώς κρυμμένο στο χώρο των αποσκευών,

• -1- κινητό τηλέφωνο &

• -1- χάρτινη δεσμίδα, άνευ χρημάτων και -2- αποδείξεις είσπραξης,

στην οικία του και στον αύλειο χώρο αυτής, μετά από νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -122- φυσίγγια &

• -1- πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

