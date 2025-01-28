Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κολωνός: Ένας νεκρός από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής - Εκτιμάται πως ο νεκρός ήταν άστεγος που είχε βρει στο κτίριο κατάλυμα 

Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κολωνό, με έναν άνθρωπο να εντοπίζεται νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ενημέρωση για φωτιά και μετά την κατάσβεση βρήκαν τον νεκρό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. 

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε εικάζεται πως ήταν άστεγος καθώς το σπίτι ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολωνός Φωτιά Πυροσβεστική Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark