Κολωνός: Ένας νεκρός από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κολωνό, με έναν άνθρωπο να εντοπίζεται νεκρός μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ενημέρωση για φωτιά και μετά την κατάσβεση βρήκαν τον νεκρό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε εικάζεται πως ήταν άστεγος καθώς το σπίτι ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο.

