Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος

Εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια απελευθέρωσης του 'Αουσβιτς πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο κέντρο της Αθήνας. Σαν σήμερα, πριν 80 χρόνια, στις 27 Ιανουαρίου του 1945, τα σοβιετικά στρατεύματα απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης του 'Αουσβιτς στο Μπίρκεναου.

Στον κατάμεστο χώρο του παλιού αμαξοστασίου, βρισκόταν ένα βαγόνι που αποτελούσε και το κυρίαρχο σκηνικό, καθώς είναι ίδιο, με τα βαγόνια που μετέφεραν τους εβραίους στους τόπους εξόντωσής τους, από την Ελλάδα και από τις χώρες της κατεχόμενης Ευρώπης στο 'Αουσβιτς. Παρούσες ήταν και δύο γυναίκες-όμηροι που κατάφεραν να επιζήσουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι οποίες άναψαν κεριά προς τιμήν των αδικοχαμένων θυμάτων.

Η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σκύβουμε με σεβασμό το κεφάλι στα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής θηριωδίας μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 67.000 Έλληνες Εβραίοι. Σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση του 'Αουσβιτς του μεγαλύτερου από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία διαπράχθηκε το ειδεχθέστερο έγκλημα ιστορία της ανθρωπότητας. Οκτώ δεκαετίες μετά συνεχίζουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε και δεσμευόμαστε «ποτέ ξανά». Η 27η Ιανουαρίου διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος και επιπλέον για την Ελλάδα ημέρα μνήμης των Ελλήνων εβραίων μαρτύρων και ηρώων το ολοκαυτώματος δεν είναι μόνο μία ημέρα τιμής και μνήμης είναι και μια ευκαιρία αναστοχασμού, συνειδητοποίησης του χρέους μας να μην εθελοτυφλούμε. Να μην εφησυχάζουμε. Συνειδητοποίησης της ευθύνης που έχουμε ως δημοκρατικοί πολίτες του 21ου αιώνα, να υπερασπιστούμε μια κοινωνία ισότητας και ισονομίας που θα στηρίζεται στο αυτονόητο, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλουμε να τιμάμε έμπρακτα τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος αγωνιζόμενοι καθημερινά προκειμένου να αποτρέψουμε την επανάληψη ανάλογων εγκλημάτων περιφρουρώντας τις αρχές της ελευθερίας της δημοκρατίας της ισότητας και του κράτους δικαίου.».

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας Δαβυίδ Σαλτιέλ, κατά την ομιλία του ανέφερε πως «σαν σήμερα 80 χρόνια πριν, η απελευθέρωση του 'Αουσβιτς αποκάλυψε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας το ολοκαύτωμα 6.000.000 Εβραίων της Ευρώπης, από την ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της. Σήμερα παρά ποτέ, έχουμε χρέος ιερό, να επισημάνουμε τις τραγικές μοναδικότητες του ολοκαυτώματος των έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Ας θυμηθούμε την αιτία: ήτανε Εβραίοι. Ας δούμε το κίνητρο: το μίσος και ο αντισημιτισμός. Το ολοκαύτωμα ξεκίνησε από το αναιτίατο μίσος εναντίον των Εβραίων και της θρησκείας τους. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε την ιστορία και τη μοναδικότητα του ολοκαυτώματος των Εβραίων για να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβεί και να μην επιτρέψουμε να λοιδορηθεί, με την παιδεία, που είναι ο βασικός παράγων και ίσως και ο μοναδικός σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια».

Ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος κατά την ομιλία του επεσήμανε πως «δυο λέξεις μόνο αρκούν: «ποτέ ξανά». Ποτέ ξανά δεν πρέπει να ανεχτούμε και να συμφιλιωθούμε με την όψη του τέρατος που δικαιολογεί και νομιμοποιεί το μίσος, τη βία, τη βαναυσότητα και τελικά την εξόντωση του άλλου, του διαφορετικού, του μη όμοιου με εμάς. Το ‘Αουσβιτς θα είναι μια παντοτινή κηλίδα αλλά και υπόμνηση για τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής και υπόστασης. Για τα εγκλήματα που μπορεί να διαπράξουν εκουσίως ή ακουσίως ακόμη και οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας προς τους μέχρι πρότινος γείτονες, φίλους ή συναδέλφους, όταν επιτρέπουμε να χειραγωγηθούν από επικίνδυνες, μισαλλόδοξες και ανερμάτιστες ιδέες και ηγεσίες».

Ο πρέσβης του κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα Noam Katz ανέφερε: «Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων εβραϊκών ψυχών που δολοφονήθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων 67.000 Ελλήνων Εβραίων, το 87% του συνόλου των Εβραίων στην Ελλάδα. Το ολοκαύτωμα αποτέλεσε το σκοτεινότερο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας σε μια προσπάθεια να εξοντωθεί ένας ολόκληρος λαός , ο εβραϊκός. Σήμερα στη μνήμη του ολοκαυτώματος τιμούμε τα θύματα, γιορτάζουμε τους επιζώντες και δεσμευόμαστε να μαχόμαστε κατά του μίσους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ελλάδος Αλβέρτος Ταραμπουλούς, ανέφερε στην ομιλία του μεταξύ άλλων: «Το ολοκαύτωμα καθώς ο χρόνος κυλά, ως γεγονός, φαντάζει λίγο πιο μακρινό, θέτοντας το καθήκον στη μνήμη βαρύτερο χρόνο με το χρόνο. Σταδιακά αλλά αισθητά οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος φεύγουν. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουμε να μνημονεύουμε και να σεβόμαστε όλους όσους χάθηκαν».

Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο με τίτλο «'Αγνωστος αριθμός» από το ομώνυμο έργο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ενώ νωρίτερα απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε ανθρώπους που έχουν συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.