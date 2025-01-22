Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τρίτης 31 Δεκεμβρίου 2024 σε πόλη της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από τις Ρουμανικές Αρχές, 43χρονος αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος αναζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση κλοπών με τη μέθοδο “Rip - Deal”.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί ενδελεχής έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2023 σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Ο συλληφθείς, μετά τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, εκδίδεται στη χώρα μας προκειμένου απολογηθεί στο αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Τι είναι η μέθοδος ''Rip Deal''

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης της οργάνωσης προέκυψε ότι τα μέλη της αρχικά εντόπιζαν σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες τα αντικείμενα τα οποία τους ενδιέφεραν και στη συνέχεια, προσέγγιζαν τους πωλητές επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Μάλιστα, για να γίνουν ακόμη πιο πειστικά στα υποψήφια θύματά τους, δεν εμφανίζονταν ως απλοί εργαζόμενοι αλλά ως επιχειρηματίες με υψηλό κοινωνικό και επαγγελματικό «status».

Ακολούθως, κανόνιζαν δια ζώσης συνάντηση με σκοπό να ελέγξουν τα προς πώληση αντικείμενα, σε κεντρικά ξενοδοχεία της εκάστοτε πόλης που επιλεγόταν. Εκεί, κατά τη διαδικασία επίδειξης των πολυτελών αντικειμένων ο «εκτιμητής – αγοραστής» έπειθε με διάφορες προφάσεις τον πωλητή να του παραδώσει τα αντικείμενα για να τα συσκευάσει κατάλληλα ενώπιόν του και να τα τοποθετήσει προσωρινά στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου.

Ωστόσο, κατά την παράδοση της συσκευασίας με τα αντικείμενα, ο «εκτιμητής» δεν παρέδιδε τα πρόσφατα συσκευασμένα αντικείμενα αλλά διαφορετικά – ψεύτικα σε συσκευασίες, οι οποίες έμοιαζαν τόσο, ώστε ο πωλητής να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για σακούλα κλώνο (μέθοδος RIP-DEAL).

Για τις μετακινήσεις τους, εξακριβώθηκε ότι μετακινούνταν αεροπορικώς ή οδικώς, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολυτελή οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.