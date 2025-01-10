Ταυτοποιήθηκε 43χρονος για κλοπή πολυτελών ρολογιών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με τη μέθοδο «Rip – Deal»

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκε 43χρονος αλλοδαπός- μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε κλοπές πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με τη μέθοδο «Rip – Deal».

Σύμφωνα με το ertnews.gr, προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, ενώ έπειτα και από τη σχετική ανταλλαγή πληροφοριών με Διεθνείς Διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε η δράση τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2023 μετακινούμενης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κλοπές πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης έχουν διαπράξει κλοπές με την ανωτέρω μέθοδο σε διάφορα κράτη της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2023 σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, με τη συνολική χρηματική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ανέρχεται στις 243.400 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ο ανωτέρω 43χρονος, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην διάπραξη της εν λόγω κλοπής, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο «Rip – Deal», ενώ τα πλήρη στοιχεία του, διακριβώθηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και ανταλλαγή πληροφοριών με την Europol και την Interpol.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης της οργάνωσης προέκυψε ότι τα μέλη της αρχικά εντόπιζαν σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες τα αντικείμενα τα οποία τους ενδιέφεραν και στη συνέχεια, προσέγγιζαν τους πωλητές επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Μάλιστα, για να γίνουν ακόμη πιο πειστικά στα υποψήφια θύματά τους, δεν εμφανίζονταν ως απλοί εργαζόμενοι αλλά ως επιχειρηματίες με υψηλό κοινωνικό και επαγγελματικό «status».

Ακολούθως, κανόνιζαν δια ζώσης συνάντηση με σκοπό να ελέγξουν τα προς πώληση αντικείμενα, σε κεντρικά ξενοδοχεία της εκάστοτε πόλης που επιλεγόταν. Εκεί, κατά τη διαδικασία επίδειξης των πολυτελών αντικειμένων ο «εκτιμητής – αγοραστής» έπειθε με διάφορες προφάσεις τον πωλητή να του παραδώσει τα αντικείμενα για να τα συσκευάσει κατάλληλα ενώπιόν του και να τα τοποθετήσει προσωρινά στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου.

Ωστόσο, κατά την παράδοση της συσκευασίας με τα αντικείμενα, ο «εκτιμητής» δεν παρέδιδε τα πρόσφατα συσκευασμένα αντικείμενα αλλά διαφορετικά – ψεύτικα σε συσκευασίες, οι οποίες έμοιαζαν τόσο, ώστε ο πωλητής να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για σακούλα κλώνο (μέθοδος RIP-DEAL).

Για τις μετακινήσεις τους, εξακριβώθηκε ότι μετακινούνταν αεροπορικώς ή οδικώς, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολυτελή οχήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

