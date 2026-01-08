Σφοδροί άνεμοι πνέουν στην Αττική, τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας προβλήματα στο λεκανοπέδιο, ενώ η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, οι κλήσεις αφορούν την Πλατεία Αττικής, την Ακαδημία Πλάτωνος, τη Νέα Μάκρη προς Πεντέλη, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ καθώς και τη Λιοσίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, ενώ στην Αττική τα μποφόρ θα είναι 5-7.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.